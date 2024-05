Verme pré-histórico é descoberto no Reino Unido

Fósseis de um verme pré-histórico foram encontrados em Herefordshire, Reino Unido. Este predador carnívoro foi descoberto numa antiga pedreira vitoriana na vila de Leintwardine, próxima à fronteira com o País de Gales, e se destacava por sua técnica de caça, semelhante aos vermes retratados no filme ‘Duna’.

Batizado de Radnorscolex latus, os cientistas acreditam que este ser tenha habitado o fundo do oceano há aproximadamente 425 milhões de anos, durante um período em que a região estava submersa. De acordo com as pesquisas realizadas pelo Museu de História Natural de Londres e publicadas na revista ‘Papers in Palaeontology’, o verme possuía uma garganta retrátil que se estendia até o leito marinho para capturar suas presas.

Richie Howard, um dos pesquisadores, comentou: “Acreditamos que não eram seletivos quando se tratava de alimentação e provavelmente apenas estendiam suas gargantas na lama e pegavam tudo o que podiam encontrar. Isso nos faz lembrar dos vermes gigantes do filme ‘Duna’ nesse aspecto”.

Embora os fósseis deste animal tenham sido descobertos há um século, a tecnologia da época não permitia uma análise detalhada. Agora, os cientistas descobriram que o verme tinha fileiras de dentes afiados e ganchos na cabeça, que provavelmente usava para se fixar no chão e mover o corpo. Estima-se que ele tivesse aproximadamente oito centímetros de comprimento.

O Radnorscolex faz parte de um grupo de animais extintos chamados Paleocolecídeos, que se assemelham a vermes e desapareceram completamente há cerca de 400 milhões de anos, devido às mudanças climáticas rápidas e aos níveis do mar.

Leia Também: Delegado aposentado é queimado vivo dentro de casa em Minas Gerais