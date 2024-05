Fotos de 'bebê mal-humorado' viralizam e encantam a web; veja

O bebê Trent Mundy, natural de Ohio, nos Estados Unidos, tornou-se uma sensação na internet após protagonizar um ensaio fotográfico newborn. Embora as fotos sejam adoráveis, o que realmente chamou a atenção dos internautas foi a expressão facial do pequeno em todas as imagens: sempre carrancudo.

A fotógrafa Lauren Carson, que capturou as imagens, compartilhou: "Fotografo recém-nascidos há uma década e já registrei centenas de bebês que me proporcionaram expressões incríveis. Mas nenhuma se compara aos olhares que esse garotinho lançou na minha direção".

[Legenda]© Reprodução- Facebook - Lauren Carson

Trent, nascido em 3 de maio, apresenta uma expressão bastante sisuda nas fotografias. Ele parece franzir a testa para a câmera, demonstrando um semblante sério. A mãe do bebê, Jessica Mundy, relatou ao site Today: "De onde eu estava durante a sessão de fotos, não pude ver o rosto dele, mas pude ouvir Lauren rindo. Ela disse: 'Mal posso esperar para mostrar isso a vocês. Estão hilárias'".



[Legenda]© Reprodução- Facebook - Lauren Carson

[Legenda]© Reprodução- Facebook - Lauren Carson



