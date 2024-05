Bando de 100 galinhas atormenta localidade britânica: "Fora de controle"

Um grupo de 100 galinhas selvagens está causando transtornos aos moradores de Snettisham, uma pequena cidade em Norfolk, Reino Unido.

De acordo com o jornal The Guardian, os residentes estão se queixando do barulho feito pelas aves, que também são acusadas de destruir jardins e de atrapalhar o sono dos moradores.

"Elas estão fora de controle, não são apenas uma ou duas... Se alguém viesse e as retirasse daqui, eu pagaria uma grande cerveja para ele", ironizou Ben King, de 48 anos, que mora na rua onde as galinhas fizeram ninho.

King afirmou que teve que usar protetores de ouvido para conseguir dormir à noite, devido ao barulho constante das aves.

Estima-se que as galinhas tenham 'invadido' a cidade, vindo de uma mata próxima, e não está claro quem é o dono do terreno onde elas se estabeleceram.

Além do incômodo causado pelo barulho, os moradores também apontaram outro efeito negativo dessa 'invasão': várias pessoas têm visitado Snettisham para ver as galinhas e alimentá-las, o que atrai outros animais, como ratos.

"Elas são uma dor de cabeça. Se entram no seu jardim, destroem tudo. Não é apenas comida para as galinhas, são todos os detritos que encontram, o que atrai ratos", criticou um vereador local, Rod Mackenzie.



Leia Também: Mãe é condenada por obrigar filha a se casar com idoso (que a matou)