Influencer russa se casa com enteado que criou desde os sete anos

Marina Balmasheva, uma influenciadora russa de 37 anos especializada em perda de peso, deixou seu ex-marido, Alexey Shavyrin, de 47 anos, e os cinco filhos adotivos do casal. Ela se casou novamente, desta vez com seu enteado, Vladimir Shavyrin, de 23 anos.

Marina ajudou a criar Vladimir desde os sete anos de idade, mas seu ex-marido revelou que Marina e Vladimir tiveram relações sexuais enquanto ainda estavam casados. "Eles não tinham constrangimento em ter relações sexuais enquanto eu estava em casa. Eu teria perdoado sua traição se não fosse por meu filho... Ela saía do nosso quarto para a cama do meu filho enquanto eu dormia. Depois disso, voltava e se deitava na cama comigo como se nada tivesse acontecido", relatou ao The Mirror.

Marina e Vladimir têm dois filhos juntos.

