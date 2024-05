Maneiras inesperadas que os humanos estão alterando o planeta - A era do Antropoceno refere-se a uma nova era geológica que tem sido o resultado das ações humanas. Nossas intervenções nos processos geológicos da Terra tiveram uma influência amplamente negativa no clima e no meio ambiente do planeta. Na galeria a seguir, descubra algumas das maneiras mais inesperadas através das quais estamos alterando o planeta.

© iStock