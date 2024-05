'Foi só um delito leve', diz Trump após ser condenado por fraude contábil

(UOL/FOLHAPRESS) - Condenado por fraude contábil, o ex-presidente dos EUA Donald Trump se defendeu hoje das acusações sob a alegação de que teria cometido "só um delito leve".

"Foi só um delito leve", disse. Trump se justificou dizendo que não houve irregularidade no pagamento ao seu advogado. "Foi uma despesa legal, um pagamento ao meu advogado. E estão chamando de fraude contábil."

A acusação diz que o ex-presidente dos EUA pagou US$ 130 mil à ex-atriz pornô Stormy Daniels. O pagamento seria para que ela silenciasse em relação a um caso extraconjugal, em pagamento supostamente repassado pelo seu advogado Michael Cohen.

Trump começou o discurso chamando o atual governo de "grupo de fascistas". "Se eles podem fazer isso comigo, eles podem fazer com qualquer um", afirmou.

"Foi um julgamento injusto, queremos mudança de juiz." Ele acusou o juiz Juan Merchan, responsável pelo processo, de "crucificar" as testemunhas de defesa ao longo do julgamento.

"Queria ter testemunhado." Donald Trump também se queixou por não ter falado durante o julgamento, mas o ex-presidente não prestou depoimento a pedido dos próprios advogados.

ATAQUES A BIDEN

Trump ainda chamou Biden de "desonesto, burro e mais incompetente da história" dos EUA. "Você dá uma olhada na maneira como ele trata a China, a Rússia e tantos outros", disse. "Ele é um perigo muito grande para o nosso país."

"Isso é maior que Trump, é maior que eu, é maior que a minha Presidência", disse Donald Trump, em discurso para apoiadores na Trump Tower.

Nesta quinta-feira (30), após a decisão, Trump disse que o "verdadeiro veredicto será em 5 de novembro pelo povo". Era uma alusão a data das eleições presidenciais do país.

Sem provas, o ex-presidente também culpou o governo de Joe Biden pela condenação. "Todo o nosso país está sendo fraudado neste momento", disse Trump aos repórteres após deixar o tribunal. "Isso foi feito pela administração Biden para ferir ou ferir um oponente, um oponente político." E acrescentou: "Eles sabem o que aconteceu e todo mundo sabe o que aconteceu aqui".

Apesar da condenação, Trump continua na corrida para as eleições de novembro. Ele é o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente.

CAMPANHA DE TRUMP FALA EM 'PRISIONEIRO POLÍTICO'

Logo após a condenação, a campanha do republicano enviou e-mails aos apoiadores. O título do e-mail afirmava que Trump é "um prisioneiro político". O texto questiona se esse seria o "fim da América" e prossegue apontando que a condenação foi "em um julgamento político fraudulento de caça às bruxas: "EU NÃO FIZ NADA DE ERRADO!"

No fim, o texto ainda pede o apoio ao republicano. O objetivo, continuam, é "reconquistarmos a Casa Branca e fazermos a América grande novamente", finalizou com a frase usada frequentemente por Trump. A informação é The Guardian.

