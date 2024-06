Deputado influencer e esposa morrem em ataque a tiros em circo no Equador

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O deputado e influenciador Cristhian Nieto e sua esposa, Nicole Burgos, foram mortos a tiros em um circo na cidade de Manta, no Equador, neste domingo (2).

Cristhian e Nicole marcaram presença no espetáculo circense quando homens armados entraram no espaço e abriram fogo. O deputado suplente do partido oposicionista Revolução Cidadã foi alvejado com vários tiros e morreu no local, segundo informações do jornal El Universo.

Nieto e a esposa faziam parte da organização do circo. O tiroteio teve início no momento em que o público começava a ocupar o espaço para o início das apresentações.

Ataque foi "dirigido" contra o parlamentar, afirmou o coronel da polícia equatoriana Fabray Montalvo. Além dos dois mortos, outras duas pessoas também foram atingidas pelos disparos, mas sobreviveram. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Motivação para o crime é desconhecida. Testemunhas relataram às autoridades que os autores dos disparos seriam dois homens que entraram no espaço encapuzados e, até o momento, não foram identificados, nem localizados.

Nicole Burgos fazia transmissão ao vivo pelo TikTok no momento do ataque. As imagens, que viralizaram nas redes sociais, mostram o desespero do público ao ouvir os barulhos dos disparos e uma correria.

Cristhian Nieto era deputado suplente da deputada Mónica Salazar, da província de Los Ríos. Ele também era um influenciador famoso no Equador e realizava trabalhos sociais com ciranças órfãs, animais abandonados e usuários de drogas.

Assembleia Nacional equatoriana lamentou o ocorrido, classificado como um "terrível assassinato". "Nosso profundo sentimento de pesar e solidariedade para os familiares e amigos das vítimas", disse a Assembleia.