Mansão das vítimas do Titanic busca novos donos; veja as imagens - Construída em 1900 para Peter Widener, um dos magnatas do aço e investidor do Titanic, Lynnewood Hall era um verdadeiro palácio. Com mais de 6.500 metros quadrados, a mansão ostentava 55 quartos, 20 banheiros, uma escadaria monumental, piscina coberta, galeria de arte e um salão de baile com capacidade para mil pessoas

© Reprodução- Abandoned Southeast