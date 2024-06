Robôs sorridentes? Universidade cria rosto feito através de pele humana

Um grupo de cientistas descobriu uma maneira de aplicar 'pele humana' em rostos de robôs, tornando expressões como sorrisos mais realistas.

A pesquisa, realizada pela Universidade de Tóquio, no Japão, revelou que a descoberta foi possível através da reprodução de tecidos humanos, abrindo caminho para que robôs tenham uma aparência mais natural.

Os pesquisadores explicam que a pele artificial é feita a partir de células vivas, criada em laboratório. Essa estrutura tem uma aparência suave, similar à pele real, e pode se regenerar se cortada.

Segundo a BBC, na pele humana, ligamentos conectam a pele a estruturas subjacentes, que contêm colágeno e elastano.

"Ao imitar as estruturas dos ligamentos da pele humana e utilizar perfurações em forma de V especialmente feitas em materiais sólidos, encontramos uma forma de ligar a pele a estruturas complexas", afirmou Shoji Takeuchi, o principal investigador.

Depois de algumas tentativas mal-sucedidas com outros métodos, os cientistas descobriram que pequenos furos no robô, preenchidos com um gel contendo colágeno e cobertos por uma camada de pele artificial, conseguiam prender a pele ao robô.

Segundo o pesquisador, a flexibilidade natural da pele e o “método forte de adesão” significam que a pele pode se mover sem se romper conforme o robô se movimenta.

No entanto, os pesquisadores destacam que ainda serão necessários muitos anos de estudo. A existência de 'músculos' em robôs também é um aspecto a ser explorado. O trabalho, publicado no Cell Reports Physical Science, poderá ser útil também no estudo do envelhecimento da pele, cosméticos e procedimentos estéticos.

