Lula diz que Biden tem fragilidades, mas que só ele pode decidir se concorre

FEIRA DE SANTANA, BA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está falando mais lentamente, demorando para responder perguntas, mas só ele mesmo pode avaliar se tem condição de concorrer a mais um mandato nas eleições presidenciais deste ano.

Biden tem sofrido pressão para desistir de concorrer à reeleição após um desempenho considerado desastroso no debate com o ex-presidente Donald Trump, que vai concorrer ao cargo pelo Partido Republicano.

"O Biden tem um problema, ele está andando mais lentamente, ele está demorando mais para responder as coisas, possivelmente esteja pensando. Mas quem sabe da condição do Biden é o Biden", afirmou Lula, nesta segunda-feira (1º), em entrevista à rádio Princesa FM, de Feira de Santana (109 km de Salvador).

Na sequência, o petista afirmou que "uma pessoa pode mentir para si mesmo, pode mentir para todo mundo, mas ele não pode mentir a vida inteira para ele mesmo."

"O Biden é que tem que avaliar. Se ele está bem, ele é candidato. Se ele acha que tem condições, ótimo. Mas se ele não está, é melhor eles tomarem uma decisão. O que foi chato e desagradável é que no debate expuseram muito as fragilidades do Biden", afirmou.

Lula comparou Biden ao ex-presidente José Sarney (MDB), que tem 94 anos: "Fui visitar o presidente Sarney, tem 94 anos e está preocupado com as eleições de 2026. Eu pensei que ele estava aposentado, está não. A cabecinha está a mil por hora".

Também citou Fernando Henrique Cardoso (PSDB), presidente entre 1995 e 2002, a quem também fez uma visita recente. Disse que o tucano, de 93 anos, está falando mais lentamente, mas está com a cabeça boa.

Mesmo adotando um tom cauteloso ao falar sobre as eleições americanas, destacando ser difícil dar palpite em um processo eleitoral de outro país, Lula classificou Donald Trump como mentiroso e disse que, pessoalmente, gosta de Joe Biden.

Destacou ainda que as eleições nos Estados Unidos são importantes para o resto do mundo. E disse que, a depender de quem ganhe e da política externa adotada, o mundo pode melhorar ou piorar.

Lula também fez uma rápida menção às eleições francesas e citou a persistência de Marine Le Pen. A citação foi feita ao comentar as eleições em Feira de Santana, onde o deputado federal petista Zé Neto vai concorrer à prefeitura pela sexta vez depois de cinco derrotas.

"Eu acho que o dia do Zé Neto vai chegar [...] Chegou para mim. A Le Pen, na França, depois de perder tanto, ela e o pai dela, está chegando para ela. A gente tem que teimar", disse.

Lula participa na Bahia da inauguração de um trecho da duplicação BR-116 entre as cidades de Santa Bárbara e Feira de Santana. Mais tarde, o presidente segue para Salvador, onde participa na Arena Fonte Nova de uma cerimônia de anúncio de novos investimentos para o estado. Na terça-feira (2), o presidente participa do cortejo do 2 de Julho, que celebra a independência do Brasil na Bahia.