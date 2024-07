Corpo de mulher é encontrado dentro de uma cobra píton na Indonésia

Nesta quarta-feira (3), a polícia da província de Sulawesi do Sul, no nordeste da Indonésia, revelou que uma mulher foi encontrada morta no estômago de uma cobra píton, que a engoliu inteira.

Segundo a 'Agência Lusa', a polícia informou que a mulher de 36 anos desapareceu depois de ter saído de casa na terça-feira de manhã para comprar medicamentos para o filho doente.

Familiares preocupados foram à sua procura e o marido descobriu os sapatos e calças no chão a cerca de 500 metros de casa na aldeia de Siteba.

"Pouco depois, avistou uma cobra a cerca de dez metros do caminho. A cobra ainda estava viva", disse o chefe da polícia local, Idul, que, como muitos indonésios, tem apenas um nome, à agência francesa AFP.

O marido ficou desconfiado com o estômago "muito grande" do réptil e pediu ajuda aos habitantes da aldeia para o ajudarem a abri-lo, o que permitiu descobrir o corpo da mulher.

Incidentes deste tipo são raros, mas várias pessoas morreram na Indonésia nos últimos anos depois de terem sido engolidas por pítons.

Píton designa várias espécies de grandes serpentes não venenosas, mas que esmagam as presas contraindo os músculos, e vivem em regiões tropicais da Ásia, Australásia e África.