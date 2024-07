Vulcão Etna entra em erupção e voos são suspensos em aeroporto da Itália

"A pista não pode ser utilizada devido à precipitação significativa de cinzas vulcânicas. Consequentemente, as chegadas e partidas estão suspensas", anunciou a empresa gestora do aeroporto da Catânia num comunicado.

Com 3.324 metros de altura, o Etna tem entrado em erupção com frequência nos últimos 500.000 anos. Nos últimos dias, a sua cratera central tem expelido fluxos de lava e nuvens de cinzas que afetam o aeroporto de Catânia, nas proximidades.

As cinzas atingiram uma altura de 4,5 quilômetros, disse na quinta-feira o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) de Itália na rede social X.

Imagens divulgadas hoje nas redes sociais mostraram ruas do centro de Catânia cobertas por espessas camadas de cinza negra, o que provocou engarrafamentos no trânsito.

As autoridades italianas emitiram também um alerta vermelho para outro vulcão, o Stromboli, que se situa na ilha homónima do arquipélago das Eólias (a norte da Sicília), cuja erupção provocou significativas nuvens de cinzas.

Este vulcão, cujo cume atinge os 920 metros e a base se encontra a 2.000 metros abaixo do nível do mar, é um dos poucos no mundo que apresenta atividade quase contínua, segundo o INGV.

Milhões de passageiros passam anualmente pelo aeroporto internacional da Catânia, que serve a parte oriental da Sicília, um dos destinos turísticos mais populares da Itália.

