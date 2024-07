Trump lamenta morte de apoiador e diz 'estar ansioso' para falar ao público

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-presidente e presidenciável Donald Trump foi às redes sociais agradecer as orações e lamentar a morte de um de seus apoiadores durante um comício neste sábado (13) em Butler, na Pensilvânia.

Donald Trump lamenta morte de apoiador. "Nosso amor vai para as outras vítimas e suas famílias. Rezamos pela recuperação daqueles que foram feridos e guardamos nos nossos corações a memória do cidadão que foi tão horrivelmente morto", escreveu o presidente na Truth Social.

O ex-presidente também agradeceu às orações por sua pronta recuperação. "Obrigado a todos por seus pensamentos e orações ontem, pois foi somente Deus quem evitou que o impensável acontecesse", começou Trump em seu pronunciamento.

Trump pede para apoiadores permanecerem unidos e se diz ansioso para novo comício. O ex-presidente escreveu, ainda: "Eu realmente amo nosso país e amo todos vocês, e estou ansioso para falar à nossa Grande Nação esta semana em Wisconsin".

Veja pronunciamento completo:

"Obrigado a todos por seus pensamentos e orações ontem, pois foi somente Deus quem evitou que o impensável acontecesse. Permaneceremos resilientes em nossa Fé e Desafiadores diante da Maldade. Nosso amor vai para as outras vítimas e suas famílias. Rezamos pela recuperação daqueles que foram feridos e guardamos nos nossos corações a memória do cidadão que foi tão horrivelmente morto. Neste momento, é mais importante do que nunca que permaneçamos unidos e mostremos o nosso verdadeiro caráter como americanos, permanecendo fortes e determinados, e não permitindo que o mal vença. Eu realmente amo nosso país e amo todos vocês, e estou ansioso para falar à nossa Grande Nação esta semana em Wisconsin.

DJT"

O ATENTADO DE TRUMP

O ex-presidente foi atingido na orelha e foi levado para o hospital, mas não corre risco de vida e recebeu alta. Ele sofreu apenas ferimentos superficiais, segundo postagem em seu X.

Tiros foram disparados às 19h13, horário de Brasília, de um local elevado fora do perímetro de segurança. O atirador foi identificado e morto pelo Serviço Secreto dos EUA. Com Crooks foi encontrado um fuzil AR-15, informou o FBI.

O FBI identificou o autor dos disparos como Thomas Matthew Crooks. Ele tinha 20 anos, era registrado no banco de dados da Pensilvânia como eleitor do Partido Republicano, o mesmo de Trump, e foi morto pelo Serviço Secreto e disparou vários tiros de uma "posição elevada" fora do comício. A motivação ainda não está oficialmente esclarecida.

Além de Donald Trump, que ficou ferido, um dos participantes do evento e o atirador foram mortos. Outras duas pessoas estão gravemente feridas.

