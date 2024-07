Quem era Thomas Matthew Crooks, o jovem que disparou contra Trump?

Thomas Matthew Crooks foi identificado como o jovem de 20 anos, de Bethel Park, Pensilvânia, Estados Unidos, que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump no sábado, durante um comício republicano.

Segundo a imprensa internacional, o atirador estava num telhado fora do perímetro do comício, usou uma arma do tipo AR-15 e disparou oito tiros antes de ser abatido pelos agentes dos Serviços Secretos. De acordo com as autoridades, Crooks não carregava nenhuma identificação e teve que ser identificado por outros métodos.

"Estamos analisando fotografias neste momento e tentando analisar seu DNA para obter confirmação biométrica", disse Kevin Rojek, agente especial do FBI, durante uma conferência de imprensa.

Mas quem era Thomas Matthew Crooks?

O jovem morava a cerca de uma hora de distância do local do tiroteio, em Butler, e tinha um cadastro limpo. Segundo registros eleitorais da Pensilvânia, a que a CNN Internacional teve acesso, Crooks estava registrado como republicano. Esta seria a primeira eleição presidencial em que ele teria idade para votar. Aos 17 anos, ele fez uma doação de 15 dólares para a ActBlue, um comitê de ação política que arrecada fundos para políticos de esquerda e democratas, destinada ao Progressive Turnout Project, de acordo com um documento da Comissão Eleitoral Federal de 2021.

Após o ataque, o pai de Crooks, Matthew Crooks, 53, disse que estava tentando entender "o que estava acontecendo" e que "esperaria até falar com a polícia" antes de comentar sobre seu filho.

Segundo o Pittsburgh Tribune-Review, Crooks terminou o ensino médio em 2022 na Bethel Park High School e recebeu um prêmio de 500 dólares da Iniciativa Nacional de Matemática e Ciências. Um vídeo da cerimônia de formatura de 2022 mostra Crooks recebendo seu diploma sob alguns aplausos. Ele aparece de óculos, com a beca de formatura preta, posando para fotos com um funcionário da escola.

Autoridades na residência do atirador

Após a divulgação do nome do atirador, dezenas de veículos policiais foram vistos na residência de Crooks, conforme noticiado pelo USA Today. A área ao redor da residência foi isolada com fita amarela da polícia, e agentes do departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos estavam no local. "É uma loucura que alguém possa fazer isso", disse Dan Maloney, um morador local de 30 anos.

O que aconteceu?

Donald Trump, ex-presidente e candidato republicano às eleições presidenciais dos Estados Unidos, ficou ferido no sábado após um tiroteio em um comício em Butler, Pensilvânia. Duas pessoas morreram, incluindo o atirador. Após os tiros, Trump se abaixou rapidamente enquanto os serviços secretos o retiraram do palco. No momento em que foi retirado, ele ergueu o punho sob os aplausos de seus apoiadores, gritando: "Mantenham-se firmes".

O ataque a Trump ocorreu durante seu último comício antes da convenção republicana, onde será oficialmente nomeado candidato do Partido Republicano às eleições de novembro para a Casa Branca. O ex-presidente foi "examinado em um centro médico local", segundo o porta-voz da campanha, Steven Cheung. De acordo com a Associated Press, os agentes dos serviços secretos levaram cerca de dois minutos desde o primeiro tiro até Trump entrar no carro blindado.

Além das vítimas fatais, dois homens ficaram gravemente feridos. O tiroteio no comício de Trump está sendo investigado pelo FBI como uma tentativa de assassinato do ex-presidente.





