Em solidariedade com Trump, apoiantes colocam... curativos na orelha

Os apoiadores de Donald Trump arranjaram uma nova forma de mostrar o seu apoio ao candidato republicano às eleições presidências dos EUA.

Na última convenção do partido, em Milwaukee, alguns dos seguidores do polêmico candidato decidiram escolher um figurino específico. Para além do habitual boné vermelho, alguns deles surgiram com um curativo na orelha.

A escolha é uma forma de apoiar o candidato que no sábado foi alvo de uma tentativa de assassinato, tendo ficado ferido na orelha.

Após o incidente, Donald Trump tem se apresentado com um curativo na orelha e quem admira o político não quis deixá-lo sozinho, como poderá comprovar no vídeo que se segue:

Delegates show up to the Republican convention with ear bandages to match Donald Trump’s.



pic.twitter.com/SfJDlYdI3t — Pop Base (@PopBase) July 18, 2024

Donald Trump sofreu ferimentos leves na orelha durante o ataque a tiro de que foi vítima durante um comício de pré-campanha para as presidenciais norte-americanas de novembro, que decorria no estado da Pensilvânia. Duas pessoas morreram no ataque, incluindo o atirador.

Mesmo após a comoção com o ataque, Trump não subiu nas pesquisas de opinião e está empatado tecnicamente com Biden, com 43% dos votos.

Leia Também: Biden é diagnosticado com Covid-19 e cancela compromissos