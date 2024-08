Os países com as maiores taxas de divórcio! Será que o Brasil está entre eles? - O casamento é um rito de passagem quase universal, tão comum em países e culturas que não existem sociedades conhecidas onde ele não exista. Infelizmente, às vezes as uniões não dão certo, por qualquer motivo. As taxas de divórcio são calculadas usando os dados do censo disponíveis de cada país. Dividir o número de divórcios num determinado ano pela população total resulta no índice bruto de divórcios. No entanto, isto não leva em conta que a taxa de divórcio é medida como uma porcentagem da população total, e não em relação ao número total de casamentos. Sempre que possível, ou seja, se houver dados disponíveis, o nível de divórcio é considerado juntamente com a média de casamento para se obter um cenário mais preciso sobre a estimativa de divórcio de um país. Curioso? Clique para descobrir os países com as maiores taxas de divórcio em todo o mundo.

