Banksy monta rinoceronte sobre carro velho em oitavo grafite de animal em Londres

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Banksy estampou um oitavo animal nas ruas de Londres, um rinoceronte, surpreendendo quem pensava que sua série de grafites de animais estaria encerrada com o de domingo (11), quando o artista adicionou peixes que parecem piranhas a uma cabine policial da capital britânica.

O novo bicho apareceu em Charlton, no sudoeste de Londres, montando um carro Nissan Micra que parece ter sido abandonado por lá, com um cone de trânsito sobre seu capô.

O misterioso artista britânico postou cada uma das obras em sua conta no Instagram, gerando suposições sobre os significados das intervenções e uma corrida para ver quem seria o primeiro a encontrar a próxima. A agência de notícias britânica PA testemunhou os policiais tirando fotos das obras e um deles explicou que estavam esperando para saber o que fazer com ela.

O frenesi animal começou na última segunda-feira, com a aparição de uma cabra no alto da saliência de uma fachada no bairro de Richmond, no oeste de Londres. Na terça-feira, foram dois elefantes que colocaram suas cabeças para fora de duas janelas fechadas no bairro de Chelsea.

No dia seguinte, foi a vez de macacos aparecerem balançando em uma ponte ferroviária em Shoreditch, no leste. Já na quinta-feira, um lobo uivando em uma antena parabólica acima de uma loja em Peckham e, na sexta, pelicanos comendo peixes sobre uma barraca de "fish and chips" (peixe com fritas, em tradução livre), tradicional petisco inglês, em Walthamstow.

No sábado, foi a vez de um gato se espreguiçar em um outdoor vazio no noroeste da capital.

Neste domingo, o artista transformou uma cabine policial de Londres em um aquário com peixes que parecem piranhas, fechando o que parecia ser uma semana de intervenções com ilustrações diárias de animais nas ruas da capital britânica.

A antena com o lobo foi rapidamente removida por três homens mascarados e o outdoor com o gato foi retirado em meio a vaias das pessoas. A polícia informou que solicitou a remoção da obra, devido à grande quantidade de pessoas na região.

A aparição diária desses animais gerou diversas especulações sobre o significado deles, com perguntas sobre se Banksy estaria enviando uma mensagem sobre os tumultos de extrema direita que abalam o Reino Unido, o conflito em Gaza, a crise climática ou até mesmo os Jogos Olímpicos.

Para o jornal dominical The Observer, o objetivo é mais prosaico: surpreender e divertir, para elevar o ânimo das pessoas em um momento sombrio.