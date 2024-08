Influencer e irmão são condenados por consumo de bebida alcoólica em Dubai

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os irmãos Joseph e Joshua Lopez, foram condenados a prisão em Dubai após serem acusados de consumirem bebida alcóolica.

Joseph, veterano da Força Aérea americana que se tornou influenciador e também é Mister Lousiana, e o irmão Joshua, estavam visitando os Emirados Árabes em junho. Eles são de Ohio, nos Estados Unidos.

Os dois foram condenados a um mês de prisão cada, e afirmam terem sido drogados. O consumo de bebida alcoólica é proibido nos Emirados Árabes.

O episódio aconteceu no dia 2 de junho, quando eles estavam em uma festa e depois foram para um "after". Joseph e Joshua teriam sido convidados por um motorista de carro de aplicativo.

Os irmãos alegam que receberam comidas e bebidas que não pediram, que a festa acabou em 20 min e que eles tiveram que arcar com a conta. "Está claro que eles foram alvo de golpistas que queriam roubá-los", escreveu Stirling, CEO da organização "Detidos em Dubai", dedicada a ajudar pessoas que enfrentam problemas legais nos Emirados Árabes Unidos.

Na sequência, uma mulher teria servido uma bebida que, segundo os americanos, estava batizada. "Essa garota me trouxe uma bebida, e depois que ela me trouxe essa bebida, não me lembro de nada", disse Joseph Lopez anteriormente à Fox 19 Now.