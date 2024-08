Kamala tem vantagem sobre Trump em casas de apostas após subir em pesquisas

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A candidata democrata à presidência do Estados Unidos, Kamala Harris, virou favorita nas casas de apostas após subir nas pesquisas eleitorais.

Kamala tem cotação de 1,80, enquanto Trump está com 2,0 na Bet365 e betway. Isso significa que, para cada unidade monetária apostada, retornará 1,80 por unidade ao apostador no caso de Kamala ganhar as eleições, enquanto retornarão o dobro das unidades apostadas caso Trump vença.

Democrata tem chances maiores de vencer no voto popular. Kamala aparece com cotação de 1.25 na categoria, enquanto Trump tem 3.75. As pesquisas eleitorais da última semana mostraram crescimento da candidata democrata nos "swing states", estados sem predominância de vitórias republicanas ou democratas ao longo da história.

Cotações em "swing states" têm diferença baixa. Na Pensilvânia, os Democratas tem cotação de 1,60, enquanto Republicanos apresentam 2,20. No Arizona, as odds estão basicamente empatadas: 1,80 para Democratas e 1,90 para Republicanos. Na Carolina do Norte, Democratas marcam 1,50 e Republicanos marcam 2,50.

Próximo candidato tem cotação de 127,0. Robert Kennedy Jr., candidato independente que melhor se qualifica nas pesquisas eleitorais além de Kamala e Trump, apresenta cotação muito maior do que seus adversários, o que representa chance menor de se eleger.

Apostas contabilizam também quem não se candidatou. Casas de aposta listam também Michelle Obama, Hillary Clinton, Bernie Sanders e Ron DeSantis para apostadores, mesmo que eles não tenham se candidatado.