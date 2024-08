Ucrânia e Rússia realizam troca de 230 prisioneiros de guerra

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ucrânia e a Rússia realizaram uma troca de prisioneiros de guerra que libertou 115 soldados cativos de cada lado, anunciaram neste sábado (24) Moscou, Kiev e os Emirados Árabes Unidos, que mediaram o acordo.

Com 230 soldados libertos no total, essa é a maior troca de prisioneiros desde janeiro deste ano, quando cada lado recebeu de volta 195 homens. No mês passado, outro acordo permitiu que 190 prisioneiros no total voltassem a seus países.

Milhares de soldados foram libertados em mais de 50 trocas desde o começo da invasão russa, em fevereiro de 2022. Em julho, os dois países disseram que os prisioneiros libertos estavam doentes e precisariam passar por avaliação psicológica.