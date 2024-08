Polícia detém suspeito de ataque a faca que matou 3 em festival na Alemanha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia alemã deteve neste sábado (24) um adolescente de 15 anos suspeito de estar relacionado ao ataque à faca que matou três pessoas e feriu outras oito na sexta-feira (23) em um festival em Solingen, no oeste da Alemanha.

Um procurador de Justiça que acompanha o caso disse que não é possível descartar "uma motivação terrorista" para o incidente, no qual uma pessoa esfaqueou de forma aleatória pedestres que participavam do "Festival da Diversidade", evento comemorando os 650 anos da cidade de Solingen.

"A investigação e a busca por outros possíveis suspeitos continua", disse a polícia, acrescentando que o adolescente foi detido na manhã de sábado, horas depois do atentado.

O ataque aconteceu por volta das 21h45 (16h45 de Brasília) na praça Fronhof, no centro de Solingen, uma cidade de cerca de 160 mil habitantes no estado da Renânia do Norte-Vestfália, um dos mais desenvolvidos do país.

"O ataque em Solingen é um acontecimento terrível que me abala profundamente", disse o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz. "Estamos de luto pelas vítimas e apoiamos seus familiares. O culpado desse ser preso com celeridade e punido com todo o rigor da lei.

No sábado, a praça onde ocorreu o ataque seguia fechada pela polícia, e pessoas depositaram velas e flores próximo aos bloqueios. "Estamos todos chocados e enlutados", disse à imprensa o prefeito de Solingen, Tim Kurzbach.

Um dos músicos que se apresentava no festival durante o ataque disse que as autoridades o informaram do ocorrido e pediram que ele continuasse tocando "para evitar pânico". Alguns minutos depois, o show foi interrompido, e ele disse ter se escondido em uma loja "enquanto helicópteros da política sobrevoavam a praça".

O último ataque terrorista com maior número de vítimas na Alemanha aconteceu em 2023 em Hamburgo, no norte do país, quanto um homem abriu fogo contra um centro de Testemunhas de Jeová, matando oito pessoas e ferindo outras nove.

Antes disso, Solingen foi palco de um ataque de neonazistas em 1993, quando quatro homens atearam fogo em uma casa onde moravam famílias de origem turca. Cinco pessoas foram mortas, incluindo três crianças, e 14 ficaram feridas.