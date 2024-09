Empresas querem parar de pagar anúncios no X, diz pesquisa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma pesquisa da agência Kantar revelou que um quarto das empresas que anunciam no X (antigo Twitter) pretendem parar de pagar anúncios na plataforma.

26% dos entrevistados vão reduzir pagamento de anúncios na rede social X. O dado representa a maior retirada de anúncios de qualquer plataforma de anúncios na história. Além disso, a rede social de Elon Musk foi considerada a menos inovadora e menos confiável para se anunciar.

Popularidade do X é a menor desde que Musk assumiu. Uma pesquisa da YouGov conduzida entre 14 e 15 de agosto indicou que 42% das pessoas que usavam o aplicativo diariamente tinham uma visão negativa dele. Além disso, 58% dos usuários apontaram que há muita liberdade para publicar conteúdo ofensivo ou malicioso.

Estudo entrevistou 18.000 consumidores em 27 mercados nacionais. Também foram realizadas entrevistas com 1.000 marqueteiros.

YouTube continua como plataforma favorita de marqueteiros. Segundo o estudo, pouco menos de 60% deles consideram o site de vídeos como o mais confiável para se colocar anúncios, seguido por Instagram e Netflix.

"Os anunciantes vêm transferindo seus gastos com marketing para longe do X há vários anos. A aceleração gritante dessa tendência nos últimos 12 meses significa que uma reviravolta parece improvável no momento.

Os profissionais de marketing são os 'guardiões das marcas' e precisam confiar nas plataformas que usam. O X mudou muito nos últimos anos e pode ser imprevisível de um dia para o outro – é difícil se sentir confiante sobre a segurança da sua marca nesse ambiente. Ironicamente, diminuir os gastos dos profissionais de marketing em X deixará os consumidores mais felizes com a plataforma, pois eles se deparam com menos anúncios", disse Gonca Bubani, diretora de liderança de pensamento global em mídia na Kantar.