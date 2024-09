Campanha de Kamala começa a vender pulseiras da amizade após apoio de Taylor Swift

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A loja da campanha democrata amanheceu com um item a mais nesta quarta-feira (11): pulseiras da amizade. A mercadoria passou a ser comercializada logo após a cantora americana Taylor Swift declarar apoio à chapa de Kamala Harris e Tim Walz, candidatos a Presidência e Vice-Presidência dos Estados Unidos, respectivamente.

O acessório, feito com miçangas coloridas, normalmente é usado por crianças que querem exibir seu elo com um amigo e, para isso, trocam modelos parecidos. Os fãs de Taylor, porém, deram um outro uso à pulseira e, como normalmente acontece com tudo que é relacionado à artista, o item viralizou instantaneamente.

Os admiradores da cantora costumam confeccionar o acessório com referências de músicas e trocá-lo com outras pessoas durante o show. A tradição surgiu com base em um verso de Taylor ("so, make the friendship bracelets, take the moment and taste it" -em português, "então faça as suas pulseiras da amizade, curta e aproveite o momento", da música "You're on Your Own, Kid").

Em novembro do ano passado, por exemplo, quando a artista veio ao Brasil, peças para confeccionar as pulseiras invadiram centros de compra populares, como a rua 25 de Março, na região central de São Paulo. As lojas aumentaram as vendas de miçangas e fios de silicone após fãs buscarem os itens.

Quem comprar a da campanha democrata vai receber duas pulseiras em tons diferentes de azul, a cor do partido, e com miçangas que formam os nomes dos candidatos -Harris e Walz. O item está sendo vendido por US$ 20 (R$ 112,50).

A iniciativa aconteceu após Taylor declarar voto em Kamala minutos após o primeiro debate entre a democrata e seu adversário, o ex-presidente Donald Trump, nesta terça-feira (10). "Vou votar em Kamala Harris e Tim Walz na eleição presidencial de 2024. Estou votando em Kamala porque ela luta pelos direitos e causas que, acredito, precisam de uma guerreira para defender", afirmou a cantora.

A cantora definiu a candidata como uma líder "talentosa e de mão firme" e disse que os EUA deveriam ser governados pela calma e não pelo caos. Taylor elogiou também o candidato a vice-presidente, Tim Walz, e citou sua defesa dos direitos de pessoas LGBTQIA+ e mulheres.

Na foto que acompanha a mensagem, a artista aparece abraçando um gato, como tem feito diversas celebridades americanas para ironizar uma fala do companheiro de chapa de Trump, J.D. Vance. Em 2021, o político afirmou que o país era governado "por um bando de tias dos gatos sem filhos", como Kamala, segundo ele, embora a vice-presidente tenha dois enteados.

