Morre aos 86 Alberto Fujimori, ditador do Peru condenado por corrupção

BUENOS AIRES, ARGENTINA (FOLHAPRESS) - Num continente em que a palavra populista se banalizou na América Latina como sinônimo de esquerdista, Alberto Fujimori, líder do Peru de 1990 a 2000 que morreu nesta quarta-feira (11) aos 86 anos, após o tratamento de câncer na língua, foi um típico populista -mas de direita.

"Depois de uma longa batalha contra o câncer, nosso pai, Alberto Fujimori, acaba de sair ao encontro do Senhor. Pedimos a quem o admirou que nos acompanhe com uma oração pelo descanso eterno da sua alma. Muito obrigado pai!", diz a publicação no X de Keiko Fujimori, assinada por ela e pelos irmãos.

Apesar de ter sido condenado por violação de direitos humanos e por corrupção, e por ter alguns processos inconclusos contra ele de massacres comandados por esquadrões da morte sob seu comando, Fujimori ainda é visto e lembrado pelos peruanos mais humildes, principalmente os da região rural, como uma figura paterna que foi visitar os rincões do Peru onde líderes da elite limenha jamais haviam colocado os pés.

Percorrer essas regiões hoje é encontrar muitos dos que ainda formam sua base de apoio eleitoral, a mesma que vem transferindo seus votos a seus filhos, Keiko e Kenji Fujimori, e aos parlamentares do Força Popular, o partido fujimorista, hoje ainda o mais forte do Peru.

O fujimorismo conseguiu não apenas manter a solidez de seu partido desde o período ditatorial, como forçar a fragmentação dos históricos partidos peruanos. A saber, o Aliança Popular Revolucionária Americana (APRA), de esquerda e indigenista, cujo principal líder recente foi Alán García, e o Ação Popular, de Belaunde Terry, sigla popular de centro-direita.

Nascido em Lima, em 28 de julho de 1938, filho de imigrantes japoneses, Fujimori se formou em engenharia agrônoma na universidade local. Mais tarde, viajaria para se especializar nos Estados Unidos e na França, nas universidades de Wisconsin e de Estrasburgo.

Ao voltar ao Peru, passou a apresentar o programa de TV "Consertando", no qual oferecia propostas de soluções estruturais e econômicas ao país.

Em 1989, resolveu lançar-se candidato a presidente. Sua campanha eleitoral foi marcada por viagens a regiões e bairros populares considerados esquecidos por políticos tradicionais, onde se mostrava como um homem do povo, mas preparado pela sua formação acadêmica e técnica para resolver os problemas do país, que explicava de modo paciente, mas também autoritário e reafirmando que teria uma política de tolerância zero contra a "delinquência".

Seus discursos conclamavam multidões em que ele, curiosamente, acusava seus opositores de empunharem bandeiras neoliberais (que ele depois abraçaria). Sua retórica era voltada para o eleitor de classe média e baixa, de origem imigrante, como ele, indígena e camponês.

Era um tempo em que os eleitores peruanos se afligiam com a alta inflação e a violência da guerrilha esquerdista Sendero Luminoso, que já havia atingido os bairros da periferia das grandes cidades.

Fujimori prometia que a segurança seria uma de suas prioridades, e até hoje por isso é celebrado por seus apoiadores.

Ele saiu vencedor de um segundo turno contra o hoje Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. Fujimori parecia ser o candidato que representava o novo, enquanto Vargas Llosa, o conservador, o filho rico da elite limenha que sempre havia sido privilegiado pelas urnas.

Fujimori venceu o escritor com uma vitória contundente, de 56,5% dos votos. Pouco depois, porém, começou a adotar políticas de ajustes, de austeridade e ampliou um projeto de privatizações, o chamado "Fujishock", que rapidamente baixou a inflação, mas causou demissões e aumentou o clima de tensão social.

Em 1992, com o Congresso voltado contra o presidente, o político deu o chamado autogolpe, fechando o Parlamento com apoio militar e com tanques nas ruas, declarando o país em estado de emergência e estabelecendo toques de recolher em bairros de alta criminalidade.

Chamou uma nova Constituinte, composta basicamente por legisladores fujimoristas, que redigiram a Carta de 1993.

Neoliberal na economia, Fujimori foi linha dura na área de segurança. Sua luta contra o Sendero Luminoso incluiu armar as "guardas rurais", milícias cidadãs que lutaram contra a guerrilha. Nesta guerra brutal entre Exército, milícias cidadãs e o Sendero Luminoso, estima-se que mais de 70 mil peruanos tenham morrido.

Sua maior vitória ocorreu em 1992, quando conseguiu prender o cabeça da guerrilha, Abimael Guzmán, que cumpriu mais de 25 anos de cativeiro e morreu em setembro de 2021.

As acusações de corrupção contra o presidente, porém, foram crescendo, a ponto de sua própria mulher apontá-lo como um corrupto. Com isso, Fujimori separou-se de Susana Higuchi e lhe retirou as funções de primeira-dama, colocando no lugar dela a filha mais velha, Keiko.

Higuchi tentou ela mesma concorrer em eleições para vencer o marido, em 1995, mas, antes disso, ele fez com que o Congresso aprovasse uma lei que impedia parentes diretos de concorrer a eleições consecutivas a de seus familiares.

Fujimori foi então reeleito, com 64% dos votos. Em seu segundo período, despontou com mais projeção a figura de Vladimiro Montesinos, chefe da polícia secreta e homem forte do governo, que exercia grande pressão contra os meios de comunicação opositores e foi se tornando um elo essencial entre governo, militares e empresários.

Montesinos, que também se encontra preso, foi condenado por corrupção e abusos de direitos humanos.

Outra ação pela qual Fujimori é lembrado é o desmonte da invasão da embaixada japonesa, em 1996, pelo movimento Tupac Amaru, que durou de dezembro daquele ano até abril de 1997, com 72 reféns em poder dos sequestradores. O episódio terminou com a invasão da embaixada pelo Exército depois de uma articulada operação (chamada de Chavín de Huántar) que envolveu ações de inteligência e espionagem. Ao final, os reféns foram liberados e os 14 terroristas foram assassinados no local.

Fujimori tentou concorrer a um terceiro mandato. No primeiro turno, conseguiu 49% dos votos. Seu competidor mais próximo, Alejandro Toledo, denunciou então que havia fraude e se negou a seguir no pleito.

A essa altura, as acusações de corrupção contra o presidente e Montesinos ganharam tal proporção -com a divulgação dos chamados "vladivideos", que mostravam pagamentos de propinas a congressistas- que Fujimori resolveu deixar o país, indo para o Japão, onde pôde abrigar-se por ter cidadania japonesa. Tentou pedir sua renúncia à distância, mas o recurso não foi aceito pelo Parlamento, que declarou sua vacância do cargo.

Apesar dos pedidos da Justiça peruana, o Japão se recusava a extraditar Fujimori por ser ele um cidadão japonês. Em 2005, porém, numa viagem ao Chile, realizada com o propósito de reatar conexões políticas no Peru, Fujimori foi preso e extraditado pela Justiça chilena, durante o governo do socialista Ricardo Lagos.

Em 2007, começou o processo de julgamento de Fujimori no Peru. Depois de 15 meses, foi condenado por comandar esquadrões da morte que realizaram sequestros, tortura e mortes, além de ser apontado também como cabeça de um esquema de corrupção. Foi então transferido para a penitenciária de Barbadillo, onde permaneceu até a noite de 23 de dezembro de 2017, quando foi enviado a uma clínica por um mal-estar cardíaco.

Não foi preciso esperar a alta. Alguns dias antes, numa ação no Congresso, o presidente Pedro Pablo Kuczynski foi salvo por fujimoristas que então haviam barganhado a continuação de PPK no cargo pelo indulto. Este veio, então, em 24 de dezembro de 2017.

Este indulto foi revogado em 2019, levando Fujimori de volta à prisão de Barbadilllo, para cumprir sua pena do ponto em que a havia deixado.

Em dezembro de 2023, o Tribunal Constitucional do Peru finalmente o liberou para cumprir o resto da pena na casa de sua filha, Keiko.

Fujimori ficou sem responder, até porque esses processos ainda estavam em andamento na Justiça, pelos massacres contra civis por meio de um esquadrão da morte sob seu comando e pelo plano sistemático de esterilizações sem consentimento de mais de 200 mil peruanas, dentro de um programa de "planificação familiar" que não contemplava a consulta aos esterilizados antes do procedimento.

Embora tenha sido liberado por idade avançada e por afirmar estar muito doente (em maio de 2024, já fora da prisão, o ex-ditador revelou nas redes sociais que um tumor maligno havia sido detectado em sua língua), Fujimori tentava restabelecer sua imagem numa intensa campanha nas redes sociais.

O ex-ditador mantinha uma conta no TikTok com mais de 170 mil seguidores e um podcast, em que relatava aspectos de seu governo e defende o seu ponto de vista sobre os anos em que passou pelo poder.

Em junho, aos 85 anos, Fujimori chegou a anunciar nas redes sociais o seu retorno à política peruana -seis meses após ter sido solto da prisão-, mas uma queda em seu quarto uma semana depois adiou os planos e ele foi internado com fratura nos quadris. Ele já estava sendo cotado para lançar candidatura ao Senado ou à Presidência em 2026.

A vida de Alberto Fujimori

1938

Nasce em Lima, capital do Peru, Alberto Kenya Fujimori Inomoto, filho dos imigrantes japoneses Naoichi e Mutsue

1990

Se lança candidato a presidente do Peru e derrota o nobel da literatura Mario Vargas Llosa no segundo turno

1992

Sem apoio no Congresso, dá um autogolpe, coloca tanques nas ruas e fecha o Parlamento, iniciando período autoritário

1993

Promulga a nova Constituição do Peru, aprovada por uma assembleia fujimorista

1995

É reeleito com 64% dos votos

2000

É reeleito pela segunda vez em pleito marcado por acusações de fraude; foge para o Japão para escapar de protestos contra o regime

2005

Em viagem ao Chile, é preso e extraditado para o Peru sob acusações de violação de direitos humanos

2007

Tem início seu julgamento no Peru

2009

É condenado por ordenar execuções, presidir um sistema institucional de tortura, e comandar esquadrões da morte

2017

É perdoado pelo presidente Pedro Pablo Kuczynski após negociação com fujimoristas no Congresso e deixa prisão

2019

Volta para a cadeia após o indulto presidencial ser revogado

2023

Tribunal Constitucional do Peru permite que cumpra o resto da pena em casa