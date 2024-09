China bate novo recorde com maior espetáculo de drones do mundo; vídeo

A China bateu um novo recorde mundial do Guinness ao realizar o maior espetáculo de drones do mundo. As imagens são impressionantes.

A cidade de Shaezhen foi iluminada por 8.100 drones, no passado dia 5 de setembro, que voaram em simultâneo, criando impressionantes figuras tridimensionais de luz e cor.

Este recorde está relacionado com o seu progresso tecnológico.

Veja o vídeo acima.

Leia Também: Ex-jogador mora na rua com cachorro e luta contra vício de drogas