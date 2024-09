Israel anuncia 'nova fase da guerra' e deslocamento de tropas para o norte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, declarou nesta quarta-feira (18) que o "centro de gravidade" da guerra está se deslocando para o norte, onde Israel enfrenta o movimento islamista libanês Hezbollah.

Manifestação do ministro ocorreu através de comunicado emitido pelo gabinete do ministro. "O centro de gravidade está se deslocando para o norte, recursos estão sendo alocados [para essa frente]", indicou Gallant, acrescentando que este é o "início de uma nova fase da guerra" que Israel e o movimento islamista Hamas travam há quase um ano na Faixa de Gaza.

Segundo Gallant, entre os recursos deslocados estão forças de segurança, recursos e energia. O ministro ressaltou que é "preciso se adaptar" a essa nova fase da guerra. "Precisaremos de consistência ao longo do tempo. Esta guerra requer grande coragem, determinação e perseverança."

Ainda nesta quarta-feira (18), o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou um vídeo de 10 segundos nas redes sociais. No registro, ele prometeu levar os israelenses evacuados de volta para as suas residências. "Eu já disse, nós devolveremos os moradores do norte em segurança para suas casas. E é exatamente isso que faremos." O premiê não mencionou as explosões contra o Hezbollah no Líbano, que estão sendo atribuídas a Israel.