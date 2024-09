Explosão em mina de carvão no Irã deixa pelo menos 51 mortos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma explosão em uma mina de carvão no Irã deixou pelo menos 51 mortos e outros 20 feridos, de acordo com informações fornecidas pela mídia estatal neste domingo (22).

Autoridades suspeitam que o acidente foi causado por um vazamento do gás metano nas instalações da empresa Madanjoo, localizada em Tabas, cerca de 540 km da capital do país, Teerã. Ainda de acordo com a imprensa estatal, o acidente aconteceu neste sábado (21), às 21h, por volta das 14h30 no horário de Brasília.

Cerca de 69 pessoas trabalhavam em dois blocos no momento do acidente. "No bloco C, havia 22 pessoas e no bloco B, havia 47 pessoas", informou a estatal iraniana.

De acordo com a Reuters, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, lamentou o acidente e ofereceu condolências às famílias das vítimas.

"Conversei com ministros e faremos o nosso melhor para acompanhar", disse Pezeshkian para a TV local. Segundo as equipes de busca, ainda há trabalhadores presos na mina.

"76% do carvão do país é fornecido desta região e cerca de oito a dez grandes empresas estão trabalhando na região, incluindo a empresa Madanjoo", disse o governador da província de South Khorasan, Ali Akbar Rahimi, à TV estatal.

Leia Também: Vídeo: homem escorrega montanha abaixo e grava momento assustador