Exército de Israel intercepta míssil lançado a partir do Iêmen

"As sirenes soaram no centro de Israel devido a um míssil disparado do Iêmen em direção ao território israelita", afirmou o Exército em comunicado, acrescentando mais tarde que o míssil foi interceptado pelo sistema de defesa antimíssil.

De acordo com a AFP, ouviram-se várias explosões à distância.

