Você conhece as cidades mais poderosas do mundo? - As cidades e metrópoles que atuam como centros culturais, industriais e financeiros do mundo têm suas próprias forças e fraquezas. Embora uma cidade possa ser economicamente superior, ela pode ter uma baixa qualidade de vida para seus habitantes. Outra pode ser considerada uma das mais ecológicas do mundo, mas ser simultaneamente uma das menos diversas culturalmente. Com todos esses fatores e complexidades, é difícil obter uma medida sobre o efeito geral que uma cidade tem sobre o resto do mundo. Felizmente, existem instituições que reconhecem a importância de tal classificação e dedicam tempo para classificar meticulosamente todas as cidades do mundo (através de um oceano de variáveis) em números simples. Um desses institutos é a Mori Memorial Foundation, que vem determinando a influência global e o poder das cidades anualmente desde 2008 com seu Global Power City Index (GPCI). Continue lendo para descobrir quais são as cidades mais poderosas do mundo. Será que a sua está entre elas?

© <p>Shutterstock</p>