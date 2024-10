Disney segue outros parques e suspende atividades devido a furacão Milton

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Disney seguiu outros parques do sudeste dos Estados Unidos e anunciou que suspenderia as atividades devido à passagem do Milton, um dos furacões mais poderosos já registrados no oceano Atlântico e que deve atingir a costa da Flórida na noite desta quarta-feira (9).

"Com base na projeção mais recente, estamos fazendo ajustes operacionais adicionais para a segurança de nossos hóspedes e membros do elenco", afirmou o parque em um comunicado.

A suspensão será feita em fases e começa a partir das 13h desta quarta (12h no Brasil). Os hotéis do complexo vão fechar a partir das 11h (12h no Brasil) e devem permanecer sem hóspedes até domingo (13), pelo menos.

Já os serviços nos parques temáticos serão encerrados no começo da tarde. O Disney's Hollywood Studios e o Disney's Animal Kingdom vão fechar às 13h (14h no Brasil), e o Magic Kingdom, o EPCOT e o Disney Springs, uma hora depois.

"É provável que os parques temáticos permaneçam fechados na quinta-feira, 10 de outubro. Consideraremos abrir o Disney Springs na quinta-feira (10) no final da tarde, com ofertas limitadas", diz a nota.

A suspensão vai afetar uma festa de Halloween que aconteceria no Magic Kingdom Park nesta quinta. As atividades também permanecem suspensas por pelo menos dois dias a partir desta quarta no parque aquático Disney's Typhoon Lagoon, no Winter Summerland Miniature Golf e no Fantasia Gardens Miniature Golf.

Anteriormente, concorrentes já haviam anunciado a suspensão das atividades devido ao evento meteorológico. A United Parks and Resorts, responsável pelo SeaWorld Orlando e pelo Busch Gardens Tampa Bay, já haviam anunciado o fechamento das atividades de seus parques -o primeiro terá suas atividades interrompidas nesta quarta e quinta, enquanto o segundo está fechado desde terça.

