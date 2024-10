Nivea Stelmann conta como preparou a casa, na Flórida, para furacão

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradora de Orlando, na Flórida, desde 2017, Nívea Stelmann mostrou nesta quarta-feira (9) como preparou a casa para a chegada do Milton, um dos furacões mais potentes das últimas décadas e temido devido ao potencial de destruição.

A atriz contou, nas redes sociais, que ela e a família seguiram todas as instruções repassadas pelas autoridades locais para evitar problemas causados pela tempestade.

As medidas de segurança incluem colocar móveis externos, como mesas e cadeiras, dentro da piscina, amarrar a folhagem de pinheiros e desmontar o brinquedo pula-pula da filha mais nova, Bruna, de 10 anos.

"A gente se preparou, obedeceu todas as ordens. Tudo que indicaram, está feito", disse. "Agora é com Deus, com a força da natureza".

Ela afirmou que nos Estados Unidos as previsões para esse tipo de fenômeno funcionam e é possível adotar medidas preventivas.

"A desgraça é anunciada. A gente sabe que é muita tensão, muita gente pode perder a vida. Isso é uma coisa que mexe com a gente", continuou. "Mas estamos preparados para o que vai acontecer".

Ela relatou que em Orlando a situação é mais tranquila em comparação a outras regiões da Flórida. Ela e a família não precisaram sair de casa. "Se tivesse toque de recolher, a gente teria obedecido".

Também como parte das preparações, Nívea contou que ela, o marido, os filhos e o cachorro iriam ficar todos em um mesmo quarto, com menos janelas, ou no closet do imóvel.

"Estamos com medo, mas não adianta entrar em pânico porque não tem o que fazer. Entrar em pânico só vai fazer a gente passar mal, ficar ansiosos e não vai resolver absolutamente nada", completou.

