Neonazista escala montanha favorita de Hitler e morre após escorregar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um neonazista alemão tropeçou e caiu durante uma caminhada na montanha Untersberg, apontada como a preferida de Adolf Hitler.

Andreas Münzhuber, de 37 anos, fazia um passeio com um grupo de 30 pessoas. O caso ocorreu no dia 29 de setembro, de acordo com o portal alemão T-Online, mas foi divulgado pela mídia nos últimos dias.

Andreas tropeçou em uma raiz exposta e sofreu uma queda de cerca de 60 metros. Ele morreu no local e seu corpo foi resgatado de helicóptero por autoridades. Alguns dos companheiros ficaram em choque e precisaram ser levados ao solo de aeronave.

O homem era um membro sênior do grupo neonazista Der III Weg, que tem uma facção regional em Baviera. Ele também era casado e deixa uma filha nascida em junho. ''Ele ainda tinha muitos planos para a vida e sua morte nos atinge profundamente'', lamentaram colegas.

Grupos extremistas de direita criaram uma vaquinha e pedem doações nas redes sociais. Segundo eles, o dinheiro arrecadado é para arcar com os custos funerários, criar uma placa memorial na montanha e fazer uma poupança para a filha dele.

Leia Também: Influencer britânico morre na Espanha após subir ponte para gravar vídeos