Lula conversa com Putin e reafirma participação no Brics por videoconferência

(FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou na manhã desta terça-feira (22) por telefone com Vladimir Putin e reafirmou a sua participação por videoconferência na cúpula do Brics, que é realizada na cidade de Kazan.

Lula cancelou a sua viagem à Rússia, após ter sofrido um acidente doméstico. Seus médicos então desaconselharam que ele embarcasse em um voo longo.

O Palácio do Planalto divulgou uma breve nota sobre a conversa, afirmando que ambos falaram por 20 minutos.

"O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente, e lamentou que ele não pode vir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência", informou em nota a Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência).

Lula embarcaria na noite de domingo (20) para Kazan. Na véspera, porém, ele bateu a cabeça no banheiro e precisou levar pontos. Ele teve uma pequena hemorragia no cérebro.

Na segunda-feira (21), Lula chamou o seu acidente doméstico de "grave", mas disse que não afetou a parte mais delicada da cabeça. Ele declarou ainda que a equipe médica precisa de três a quatro dias para saber o "estrago que fez a batida".

As declarações foram durante telefonema com o candidato do PT à Prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano, nesta tarde. Ele publicou nas redes sociais a conversa com o mandatário, que estava no viva-voz.

Além da participação na cúpula, essa seria a primeira oportunidade em que Lula se reuniria com Vladimir Putin desde o início do seu terceiro mandato, em janeiro de 2023.

