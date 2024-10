Os tornados mais devastadores da história - Um tornado é um impressionante fenômeno da natureza, caracterizado por um turbilhão atmosférico que se forma em nuvens de chuva ou de trovoada. Ele adquire a forma de um funil de nuvens que, com frequência, toca o solo e se move com uma força devastadora, causando destruição por onde passa. Embora os tornados possam ocorrer em qualquer parte do mundo, os Estados Unidos são particularmente vulneráveis, registrando uma média impressionante de 1.150 tornados por ano. Esses fenômenos são verdadeiras obras-primas da natureza, ao mesmo tempo fascinantes e assustadoras, com um poder capaz de alterar paisagens e vidas em questão de segundos. Desde as vastas planícies do meio-oeste americano até as terras distantes de Bangladesh, os tornados deixam um rastro de histórias impressionantes de sobrevivência e perda. Na galeria, conheça alguns dos tornados mais devastadores da história.

