Hotel desaba na Argentina; autoridades procuram sobreviventes

Um hotel de 10 andares desabou na madrugada desta terça-feira (29), na cidade costeira de Villa Gesell, na província argentina de Buenos Aires. As autoridades temem que hajam pessoas presas nos escombros.

Entre sete e nove pessoas, incluindo trabalhadores de um área de obras que supostamente não tinha licença municipal para operar no hotel Dubrovnik, estariam dentro do edifício no momento do incidente, noticiou a agência Reuters.

"Neste momento, embora não seja possível falar com exatidão sobre o desmoronamento, pode confirmar-se que a estrutura da parte desmoronada [a parte traseira] teria sido modificada de forma ilegal e irregular", disse a prefeitura, citada pela Sky News.

Os serviços de socorro estão removendo os escombros para resgatar quem possa estar preso lá.

"O município de Villa Gesell pede que os residentes e os meios de comunicação sejam cautelosos com qualquer informação que possa circular. [...] Estes são momentos-chave em que estamos trabalhando para evitar a perda de vidas humanas", apelou a prefeitura.

As autoridades salientaram ainda que o município tinha interrompido os trabalhos de construção no local em agosto deste ano. O incidente teria ocorrido pela 1h da manhã.

