Trump diz que há problemas com votação na Pensilvânia

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Donald Trump disse nesta terça (29) que, apesar de problemas na votação na Pensilvânia, a eleição está indo bem. O estado é um dos campos de batalha decisivos na corrida eleitoral, e visto como essencial tanto por republicanos quanto por democratas para chegar à Casa Branca.

O comentário do empresário, a uma semana da eleição, é uma das primeiras amostras concretas da estratégia de jogar dúvidas sobre a lisura do pleito. Em um email disparado a jornalistas, sua campanha afirmou que uma eleitora republicana teria sido presa na Pensilvânia numa seção eleitoral.

O vídeo, compartilhado no X, rede do aliado de Trump Elon Musk, mostra uma mulher sendo levada por policiais em um dos locais onde ocorre votação antecipada. Ela diz que funcionários da seção estariam orientando as pessoas a irem embora, e que se manifestou contra isso. Na mesma gravação, porém, uma outra pessoa na fila diz que a mulher estava tentando influenciar eleitores, o que vai contra as regras.

Caso Trump seja derrotado, é dado como certo que ele contestará a eleição.