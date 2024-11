'Marido mais carinhoso do mundo' é suspeito de ter matado a mulher

Um homem que ficou conhecido como o 'Marido Mais Carinhoso dos EUA', depois de viralizar por causa de um bilhete que deixou à companheira, é agora suspeito de a ter matado.

Timothy Murphy Johnson, de 40 anos, foi amplamente elogiado nas redes sociais, em 2015, quando deixou um bilhete à sua mulher Molly, no espelho do seu quarto, indicando as razões pelas quais a amava.

A lista incluía o fato de ela ser "a sua melhor amiga" e de "nunca desistir dele e deles" e ainda o fato de ela o ter acompanhado a um clube de striptease.

Molly morreu há dois anos, supostamente vítima de suicídio, com uma overdose. Porém, atos posteriores do homem prometem reabrir o caso, revelou o The Times.

No ano passado, Timothy e a sua então namorada sequestraram uma jovem de 16 anos e mantiveram-na em cativeiro durante seis semanas. Nesse período, a vítima foi presa a uma cama, agredida e sujeita ao consumo de drogas, tendo a mesma sofrido uma overdose. Tudo isto foi filmado pelo homem, que foi entretanto preso e condenado a uma pena de prisão perpétua.

Porém, o caso promete não ficar por aqui. Familiares e amigos de Molly questionam agora se a overdose que ela sofreu foi provocada por ela própria ou pelo companheiro e levantam a hipótese dela ter sido, afinal, vítima de homicídio.

Os rumores se intensificaram dado que há amigos que relatam que ela tinha mostrado vontade em divorciar-se apesar de ter medo de fazê-lo. E que ela chegou alegar que ele a tinha agredido.

