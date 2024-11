Raio cai em igreja e mata 14 pessoas durante culto em Uganda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um raio atingiu uma igreja em Lamwo, na Uganda, no sábado (2), matando 14 pessoas que participavam de um culto durante o incidente.

Outros 34 fiéis ficaram feridos, informou a polícia local. A igreja fica localizada no campo de refugiados de Palabek, que recebe principalmente pessoas que fugiram da guerra civil no Sudão do Sul.

As vítimas estavam reunidas para rezar quando a chuva começou, por volta das 17h. Os raios atingiram o local às 17h30.

Maioria dos mortos é formada por crianças e adolescentes. Entre as vítimas está uma menina de nove anos.

