Casal encontra Coala em quarto ao chegar em casa e vídeo viraliza

Um casal australiano teve uma surpresa inusitada ao chegar em casa após o trabalho: encontraram um coala em um dos quartos. O episódio ocorreu em Rosslyn Park, no sul da Austrália.

Francielle Dias Rufino compartilhou o inusitado momento nas redes sociais, onde publicou um vídeo do "intruso" com a legenda "só na Austrália". No vídeo, é possível ouvir a brasileira reagindo em português diante da presença do animal.

Em entrevista à Australian Broadcasting Corporation, Francielle explicou que, ao se deparar com o coala, ficou tão atônita que “esqueceu-se de como falar em inglês”. Ela relatou que, enquanto seu marido, Bruno, tentava conter o animal com algumas peças de roupa, ela entrou em contato com o serviço de resgate.

Rufino mencionou que, no momento da chamada, novamente se confundiu e passou a falar em espanhol, mesmo admitindo na entrevista que “não falo espanhol”.

No final, o coala saiu pela janela e subiu em uma árvore no jardim, retornando ao seu habitat natural.

