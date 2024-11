Incêndio em lar de idosos na Espanha deixa 10 mortos e 2 feridos graves

Na madrugada desta quinta-feira, um incêndio em um lar de idosos na cidade de Saragoça, região de Aragão, na Espanha, resultou na morte de 10 pessoas e deixou dois feridos em estado grave. Segundo autoridades locais, o fogo começou em um dos quartos da residência, que abrigava 82 moradores no momento do incidente.



De acordo com a presidente da Câmara Municipal de Saragoça, Volga Ramírez Gamiz, todas as pessoas foram retiradas do edifício pelos bombeiros, mas as mortes e os ferimentos graves ocorreram devido à inalação de fumaça. Fernando Beltrán, delegado do governo espanhol na região, informou que todas as vítimas — tanto os mortos quanto os feridos — são idosos que residiam no lar.

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h da manhã (horário local) e rapidamente chegaram ao local. O chefe da proteção civil de Saragoça, Eduardo Sánchez, explicou que o incêndio foi contido ao quarto onde começou, mas a fumaça se espalhou pelo edifício, causando danos à saúde dos moradores. Sánchez destacou que funcionários do lar já estavam retirando os residentes das áreas afetadas quando os bombeiros chegaram.



As autoridades já abriram uma investigação judicial para determinar as causas do incêndio. Até o momento, sabe-se que as chamas se originaram em um dos quartos, mas ainda não há explicações sobre o que teria causado o fogo.

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, manifestou solidariedade em suas redes sociais. Ele declarou estar “consternado com a tragédia” e informou que conversou com Jorge Azcón, presidente do governo regional de Aragão, oferecendo apoio às famílias das vítimas e aos trabalhadores do lar.

