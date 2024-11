Coreano é capturado com centenas de tarântulas no corpo no Peru

As autoridades do Peru interceptaram, na última sexta-feira, um cidadão coreano de 28 anos que tentava deixar o país carregando 320 tarântulas, 100 centopeias e nove formigas-cabo-verde escondidas em seu próprio corpo.

De acordo com o Serviço Nacional de Florestas e Fauna Selvagem (SERFOR), ligado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Irrigação, o homem escondeu os animais "em sacos com fechos reforçados com fita adesiva, camuflados em duas faixas presas ao corpo".

Os especialistas do SERFOR identificaram "35 tarântulas adultas da espécie Pamphobeteus antinous, do tamanho de uma mão; 285 tarântulas jovens da família Theraphosidae; 110 centopeias (Scolopendra sp.) e nove formigas-cabo-verde (Paraponera clavata)". Segundo o especialista Walter Silva, essas espécies são nativas da Amazônia peruana, e as tarântulas estão na lista de animais ameaçados de extinção no país. Silva destacou que "todas foram extraídas ilegalmente e fazem parte do comércio ilegal de animais selvagens, que movimenta milhões de dólares globalmente".

O homem foi detido no Aeroporto Internacional Jorge Chávez, em Lima, enquanto tentava embarcar para a Coreia do Sul com conexão na França. Durante a inspeção de segurança, as autoridades notaram que ele apresentava uma "barriga saliente" e solicitaram que levantasse a camisa. Foi então que descobriram dois cintos contendo pacotes camuflados com os animais.

Os animais, encontrados "superlotados e em péssimas condições", foram transferidos para um local seguro, enquanto a Procuradoria do Meio Ambiente conduz as investigações.



