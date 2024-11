Urso 'assalta' loja de doces; vídeo

Um urso foi visto dentro de uma loja de doces em Glatinburg, uma cidade no leste do Tennessee, Estados Unidos.

O momento foi registrado por várias pessoas que publicaram fotos e vídeos nas redes sociais.

De acordo com o United Press International, a polícia do departamento de Gatlinburg foi chamada ao local para ajudar a retirar o animal do estabelecimento comercial. Não foram reportados feridos.

Oh my gosh! That bear has a sweet tooth. ? pic.twitter.com/4r5R2e7bnc — Vince Langman (@LangmanVince) November 15, 2024

Leia Também: Suspeito de estuprar Gisèle Pelicot planejava violar a própria mãe