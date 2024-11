Como os EUA se tornaram uma superpotência: A jornada de uma ex-colônia - Os Estados Unidos detêm um poder militar inigualável, com mais de 800 bases militares em todo o mundo e sendo responsáveis ​​por cerca de 37% dos gastos militares globais. No entanto, o país é virtualmente irreconhecível quando comparado à forma como começou há dois séculos. O expansionismo tem sido a força vital da nação americana, e a disseminação do idealismo dos EUA atingiu o mundo todo, com consequências profundas. Mas como a América deixou de ser uma colônia restrita ao continente para se tornar uma potência global de influência e poder militar? Clique nesta galeria para conhecer o caminho surpreendente que o país percorreu para se tornar um líder militar e econômico no mundo.

© Getty Images