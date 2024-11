Inundações no Saara: Qual a explicação para o raro fenômeno das chuvas intensas no deserto? - Chuvas pesadas incomuns atingiram recentemente o Deserto do Saara, com cenas de inundações repentinas transformando sua típica paisagem arenosa. Cientistas associam essas condições às alterações climáticas, impactando como comunidades locais e a vida selvagem são capazes de lidar com esses raros eventos climáticos e extremos. De fato, há uma necessidade crescente de lugares como o Saara se adaptarem a um clima em mudança. Mas como? Curioso para saber a explicação da ciência para as fortes tempestades no deserto? Fique por dentro sobre a surpreendente inundação do Saara clicando nesta galeria.

© Getty Images