Veja presentes do líder da China, Xi Jinping, ao Brasil

MARIANA BRASIL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O líder da China, Xi Jinping, trocou presentes oficiais com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, durante sua passagem por Brasília na quarta-feira (20).

Entre os presentes dados pelo dirigente chinês estão uma amostra de rocha lunar e uma minisonda, frutos de uma missão do Programa de Exploração Lunar da China, em dezembro de 2020; um vaso decorativo original de Pequim, com tema da Rota da Seda; e um DVD do Filme "Uma Tapeçaria de uma Terra Lendária", de produtoras chinesas.

Além desses, outros dois presentes foram dados diretamente para a primeira-dama: um jogo de chá temático do Cinquentenário das Relações Diplomáticas China-Brasil e uma baixela (espécie de travessa) de porcelana pintada à mão.

Xi Jinping veio ao Brasil para reunião da cúpula do G20, no Rio de Janeiro. O líder chegou a Brasília na terça-feira (19), quando foi recebido por ministros do governo Lula. Na quarta, foi realizada a cerimônia oficial de recepção ao dirigente chinês, na presença de Lula e de Janja, no Palácio do Alvorada.

A recepção de Xi foi feita com desfile militar, música e a participação de crianças na manhã de quarta. Sua passagem pela capital brasileira rendeu movimentações como a interdição do trânsito na Esplanada dos Ministérios e a reserva de um hotel inteiro para sua delegação.

PRESENTES DADOS POR XI

- Amostra lunar - O líder chinês presenteou o Brasil com parte de amostras lunares coletadas pela Sonda Chang'e-5, em missão do Programa de Exploração Lunar da China. São 1.731 gramas de amostras do solo lunar colhidos do lado visível da Lua. Está incluso um grama para pesquisa científica e 0.3 grama de amostra para exposição.- Miniatura da sonda - Uma miniatura da primeira sonda da China não tripulada, a Chang'e-5, com tamanho 43x23x23 cm. A miniatura foi feita na escala 1:28.- Vaso Decorativo de Cloisonné - A peça "Aspiração Sinérgica Transcende Montanhas e Mares" é uma originária de Pequim. O cloisonné é uma técnica inscrita no Patrimônio Cultural Imaterial da China.

O vaso é temático da Rota da Seda Terrestre e Rota da Seda Marítima, decorado com montanhas, mares, nuvens e elementos artísticos de Dunhuang, além de conter pares de pegas metálicas em forma de trepadeira e cabeça de elefante.- Filme - O governo também recebeu um DVD do filme "Uma Tapeçaria de uma Terra Lendária", produzido pela China Film Co., Ltd e China Oriental Performing Arts Group. Lançado durante o feriado do Dia Nacional da China, o filme incorpora dança, música e literatura tradicionais.

A filmagem conta a aventura de um pesquisador de relíquias que estuda a Mil Li de Rios e Montanhas -pintura famosa da dinastia Song. No enredo, o pesquisador volta 900 anos no tempo para testemunhar os trabalhos árduos do pintor e dos trabalhadores na criação do tesouro artístico herdado de geração em geração.- Jogo de chá - Em uma caixa especial para Celebrar o Cinquentenário das Relações Diplomáticas China-Brasil, o Chá Pu'er de Árvore Antiga em Malipo, Wenshan, Província de Yunnan, é um produto de revigoramento rural. O chá é descrito como bebida de sabor suave e doce e tem aroma intenso de flores e frutas. A caixa de chá carrega bandeiras nacionais da China e do Brasil, além de conter palavras em alusão ao 50º aniversário das Relações Diplomáticas entre as duas nações.- Baixela de porcelana "Flores Desabrochando na Primavera" - Os padrões tradicionais de flores que ilustram a peça foram pintados à mão com a técnica de douração pintada. Elas descrevem uma primavera cheia de vitalidade.O governo brasileiro, por sua vez, deu quatro itens para o líder de chinês: um vaso marajoara, uma peça de cerâmica cerimonial indígena, um banco de madeira em formato de onça do povo indígena Wará e o Amazon Air Water, tecnologia que produz água potável a partir da captação de água atmosférica.

Além dos itens, a lista também incluiu a obra Aralong (2024) do artista paraibano Christus Nóbrega, professor da UnB. A fotomontagem traz imagens da floresta amazônica e elementos da natureza, mesclando fotografia e silhuetas tridimensionais.

Ao centro da obra está Aralong, figura mitológica que dá nome à peça. Na concepção, o artista imaginou uma criatura que une as figuras de uma arara, símbolo da Amazônia, e um dragão chinês, guardião das águas. A fusão dos dois seres busca criar um símbolo de irmandade entre Brasil e China, representando a conexão entre as culturas e a potência de seus ecossistemas.

PRESENTES DADOS POR LULA

- Vaso marajoara - A cerâmica marajoara, produzida pelos antigos habitantes da ilha de Marajó (PA) durante os séculos 4 a 14 são representações da técnica, diversidade de formas e riqueza decorativa dos povos que habitavam a região. Feita com argila local, inclui potes, urnas funerárias, estatuetas e vasos decorados com motivos geométricos e estilizados. Atualmente, habitantes da região criam reproduções usando a mesma técnica, como forma de preservar e reviver a herança.- Índia Santarém - Uma cerâmica cerimonial repleta de detalhes, com pequenos apêndices em forma de seres humanos e animais, também foi entregue ao líder chinês. Na região do baixo rio Tapajós floresceu a chamada cultura Santarém, que se notabilizou pela produção de uma cerâmica de estilo peculiar, baseado no emprego das técnicas de modelagem, incisão, ponteado e aplicação. A cerâmica arqueológica Santarém foi produzida pelos índios Tapajós entre os anos 900 e 1.600.- Banco Indígena Waurá - A peça de madeira em formato de onça é frequentemente vista como um animal de grande poder e respeito na cosmologia dos povos do Xingu. Representa força, agilidade e ligação com a floresta. A etnia Waurá, que habita o norte do Mato Grosso, tem um legado milenar de artesanato e cerâmica, ornamentados com pigmentos naturais. Na cosmologia Waurá, seres humanos e animais coabitam a floresta e possuem não só interação física, mas espiritual.- Amazon Air Water - Tecnologia inovadora projetada para produzir água potável diretamente dos chamados "rios voadores" da Amazônia. Esse sistema de captação de água atmosférica é especialmente relevante em áreas onde o acesso à água potável é limitado. Uma garrafa dessa água puríssima foi feita em edição especial por ocasião da vinda de Xi Jinping e representa um símbolo de inovação, sustentabilidade e respeito pela natureza.

