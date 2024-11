Presidentes russo e turco discutem cooperação e questões internacionais

De acordo com o comunicado, os dois líderes discutiram temas da agenda bilateral atual, com foco no aumento da eficácia da cooperação econômica e comercial.

Os presidentes, que compartilham posições similares em relação à resolução de conflitos no Oriente Médio, também trataram de questões internacionais. A Presidência da Turquia destacou que Erdogan afirmou ter como objetivo ampliar a cooperação em diversas áreas, especialmente aumentando o volume de comércio entre os países.

Além disso, o presidente turco declarou que a Turquia continuará a se engajar em esforços para reduzir tensões na região e promover processos de paz.

Embora discordem sobre a guerra na Ucrânia, a Turquia mantém uma posição distinta dos Estados Unidos e de outras potências europeias, criticando, por exemplo, a autorização ocidental para o uso de mísseis de longo alcance por Kiev. O último encontro entre Erdogan e Putin aconteceu no final de outubro, em Kazan, durante a cúpula do grupo BRICS, ao qual a Turquia busca se juntar. Em setembro de 2023, cinco empresas turcas foram alvo de sanções dos EUA por fornecerem produtos e serviços a empresas russas do setor de defesa. Autoridades norte-americanas já haviam alertado empresários turcos sobre os riscos de colaborar com tentativas russas de burlar sanções.

