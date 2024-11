Empresário come banana da obra de arte que ele comprou por R$ 37 milhões

O empresário de criptomoedas que adquiriu a obra ‘Comedian’, do italiano Maurizio Cattelan, comeu-a. A banana, que estava presa a uma parede com fita adesiva, tinha sido vendida em leilão por 6,2 milhões de dólares (R$ 37 milhões, equivalente à cotação atual), em Nova York.

Justin Sun, que ultrapassou as licitações de seis outros, comeu a obra de arte durante uma conferência de imprensa, em Hong Kong, noticiou a BBC.

"Comê-la numa conferência de imprensa pode também tornar-se parte da história da obra de arte. É muito melhor do que as outras bananas", disse.

A banana foi comprada em uma mercearia por 35 centavos no dia do leilão da semana passada, antes de se tornar um dos frutos mais caros do mundo. Esta sexta-feira, Sun disponibilizou bananas a todos os que marcaram presença no evento, assim como um rolo de fita adesiva, como recordação.

Na ótica do empresário, a obra pode ser comparada em NFTs, uma vez que os "tokens não fungíveis" são peças de arte digital que não têm valor intrínseco, além do prescrito pelas pessoas.

Saliente-se que o fundador da criptomoeda TRON adquiriu, na verdade, um certificado de autenticidade, que lhe permite colar uma banana à parede e chamar isso de 'Comedian'. "Nos próximos dias, vou pessoalmente comer a banana como parte desta experiência artística única, honrando o seu legado na história da arte e na cultura popular", afirmou Sun, após a compra.

De acordo com a leiloeira Sotheby's, aquele foi o primeiro leilão da provocadora e célebre obra do artista italiano Maurizio Cattelan, apresentada pela primeira vez em 2019 na feira Art Basel, em Miami, nos Estados Unidos.

Desde que foi exibida pela primeira vez no contexto de uma feira, e vendida por cerca de 120 mil dólares, ‘Comedian’ transformou-se num acontecimento global que teve um enorme impacto "na consciência cultural contemporânea", afirmou a leiloeira, em comunicado.

Simultaneamente ridicularizada e elogiada, a obra levou a uma reflexão, entre críticos de arte, artistas e público, sobre o valor da arte contemporânea, mas também foi comida - a banana -, pelo menos em duas ocasiões.

Nascido em Pádua em 1960, Cattelan vive e trabalha em Nova York, tendo alcançado notoriedade com ‘A Nona Hora’, uma estátua de cera do Papa João Paulo II atingido por um meteorito, exibida em 1999 na Kunsthalle Basel.

Entre outras obras de destaque, Catellan substituiu, em 2016, um vaso sanitário do museu Guggenheim com uma réplica de ouro, disponível ao público.

Leia Também: Filha ilegítima de Putin trabalha como DJ em Paris sob pseudônimo