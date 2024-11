Acidente de barco deixa pelo menos 27 mortos e cem desaparecidos na Nigéria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um acidente de barco no rio Níger, na região central da Nigéria, deixou pelo menos 27 mortos e outros cem desaparecidos, informou nesta sexta-feira (29) o governo do país. O acidente aconteceu na noite de quinta (28) e as autoridades realizam buscas na região.

A embarcação virou enquanto carregava comerciantes, a maioria mulheres, da vila de Missa, no estado de Kogi, até uma feira no estado vizinho de Niger, de acordo com a agência de vias fluvias da Nigéria. Nenhum dos passageiros usava colete salva vidas, o que aumenta o risco de mortes, disse um porta voz do órgão.

O número de vítimas deve aumentar à medida que as buscas continuam -até aqui, nenhum sobrevivente foi encontrado. As autoridades não informaram a causa do acidente, mas relatos na mídia local indicam possível superlotação do barco, uma prática comum em partes remotas da Nigéria como essa, onde a falta de estradas e infraestrutura tornam o transporte fluvial mais comum.

O governo nigeriano tem tido dificuldade de aplicar medidas de segurança em embarcações, como a obrigatoriedade de coletes salva-vidas -itens muitas vezes indisponíveis no interior do país ou de custo proibitivo.

