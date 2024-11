Confrontos entre sunitas e xiitas no Paquistão fazem 124 mortos em dez dias

"Há uma grave falta de confiança entre os dois lados, e nenhum deles está disposto a cumprir as ordens do governo para cessar as hostilidades", disse um funcionário do governo à agência de notícias francesa AFP, sob anonimato, relatando duas mortes no lado sunita e 11 no lado xiita.

Mais de 50 pessoas ficaram feridas, acrescentou o oficial, enquanto os combates continuavam na manhã de hoje.

O Paquistão é um país predominantemente sunita, mas o distrito de Kurram, na província de Khyber-Pakhtunkhwa, na fronteira com o Afeganistão, abriga uma grande comunidade xiita.

Os confrontos, com armas leves e pesadas, começaram quando cerca de dez agressores dispararam, há dez dias, contra dois comboios de famílias xiitas sob escolta policial na região.

"A polícia relata que muitas pessoas querem fugir da área por causa da violência, mas a deterioração das condições de segurança torna isso impossível", afirmou o mesmo funcionário.

Uma trégua de sete dias foi anunciada pelo governo regional no último domingo, mas os confrontos recomeçaram na segunda-feira, antes de uma nova trégua de dez dias concluída na quarta-feira, que também não se manteve.

