Como era o navio da Nova Zelândia que naufragou após falha absurda

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma falha técnica da tripulação, considerada absurda, casou o naufrágio do navio Manawanui, que pertencia à Marinha Real da Nova Zelândia. O acidente na costa de Samoa aconteceu há dois meses, em 6 de outubro, e gerou prejuízo milionário.

COMO ERA O NAVIO

O navio tinha largura de 18 metros, 84,7 metros de comprimento e 6,8 metros de estrutura submersa. Segundo informações oficiais da Defesa Nacional da Nova Zelândia, o Manawanui contava com quatro geradores que alimentavam cinco sistemas de propulsão.

Com tripulação oficial de 39 membros, o navio comportava até 66 pessoas. O alcance da embarcação, de acordo com os dados oficiais, era de quase 13 mil quilômetros, com velocidade máxima de aproximadamente 26 quilômetros por hora.

O Manawanui foi adquirido pelo Ministério da Defesa da Nova Zelândia em 2018. A embarcação custou R$ 168 milhões na cotação atual do dólar neozelandês. Em 2019, o navio entrou em serviço com a Marinha Real do país.

O navio era utilizado em diferentes tipos de missões, como combates e operações de socorro. Além de mergulho, hidrografia e pesquisa sobre recifes. Segundo as autoridades locais, o Manawanui atuava em "levantamento costeiro e portuário, eliminação de explosivos subaquáticos, busca e recuperação subaquática".

Acidente custou milhões às autoridades. Para substituir a embarcação naufragada, a Defesa Nacional deve gastar, pelo menos, R$ 210 milhões, segundo o The New Zealand Herald.

COMO FOI O ACIDENTE

A tripulação não percebeu que o piloto automático estava acionado. A equipe deveria ter desligado o mecanismo ao fazer uma curva não prevista no roteiro. Com isso, a embarcação deixou de responder aos comandos, e os tripulantes não checaram o piloto automático -bastaria apertar um botão para controlar a emergência.

Imagens mostraram a embarcação parcialmente tombada na água. Um pequeno foco de incêndio também foi visto e, na sequência, uma grande nuvem de fumaça começou a se espalhar.

75 passageiros e tripulantes estavam a bordo no momento do acidente. Conforme informações do jornal The New Zealand Herald, a equipe foi resgatada em botes salva-vidas e barcos infláveis antes do colapso da embarcação, que tombou e naufragou gradativamente.

Três pessoas que estavam a bordo precisaram de atendimento médico. Segundo o corpo de bombeiros de Samoa, a maioria dos envolvidos apresentou ferimentos leves, porém um membro da equipe teve o ombro deslocado e outra vítima machucou as costas.

